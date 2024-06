Boninho começa seletivas para o "BBB 25"; Saiba tudo

Boninho usou as redes sociais nesta segunda-feira (24) para revelar que a seletiva do 'Big Brother Brasil 25' está começando, em Curitiba, no Paraná. O big boss deu o anúncio ao lado de Rodrigo Dourado e Angélica Campos.

Além disso, Boninho também declarou que na nova temporada pretende trazer uma dinâmica famosa no exterior, a "Freeze". Consiste em os participantes ficarem "congelados" enquanto alguma coisa surge em cena para tentar desestabilizá-los. Se eles perderem o controle, são eliminados.

Contudo, no vídeo publicado em uma rede social, o diretor escreve: "Começando a caravana 'BBB' por Curitiba! É só o começo do 'BBB 25', que já está cheio de surpresas para a nova temporada". Os internautas se animaram com a notícia.

Entretanto, vale lembrar que nesta edição, as inscrições serão feitas em duplas, sendo necessário que as duas pessoas tenham muita conexão. Além disso, quem se inscrever junto a uma dupla não poderá se inscrever novamente com outra pessoa".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Esse lance de fazer em dupla não foi muito legal não! A gente nunca consegue alguém que realmente quer entrar. Ansiedade já começou a bater!" "Eu sou do Sudeste... quero, mas a dupla desistiu antes de terminar a inscrição. Me deixa inscrever sozinha ou com outra dupla!"