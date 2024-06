Bruna Marquezine e João Guilherme são fotografados juntos em passeio no Japão - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Bruna Marquezine, de 28 anos, e João Guilherme, de 22, foram flagrados juntos no Japão por um internauta nesta quinta-feira (27). Os dois artistas, que chegaram ao continente oriental recentemente, posaram sorridentes para uma foto com um fã durante o dia.

Na imagem, João Guilherme aparece usando uma boina e carregando sacolas de compras, enquanto Bruna segura um guarda-chuva com um salgado na mão. Segundo a localização do post do fã, o suposto casal estava na cidade de Osaka, desfrutando de uma temporada em Tóquio, assim como o casal Sasha Meneghel, de 25 anos, e João Lucas, de 24, que também estão na região.

João Guilherme compartilhou fotos suas explorando a capital japonesa, o que inicialmente levantou especulações sobre a presença de Bruna na viagem. Momentos depois, a própria atriz postou fotos de sua estadia no Japão, aumentando os rumores que foram confirmados pela foto dos dois juntos.

O relacionamento entre Bruna Marquezine e João Guilherme foi recentemente assumido publicamente, após meses de especulações e rumores. Os dois foram vistos trocando carinhos e beijos, e agora parecem aproveitar juntos uma viagem internacional, compartilhando momentos especiais em um dos destinos mais exóticos do mundo.

