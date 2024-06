Internautas pedem Eliana no lugar de Patrícia Poeta no Encontro: ‘Nada contra’ - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Eliana, nesta quinta-feira (27), nas redes sociais, confirmou sua contratação pela Globo. Nas redes sociais, as especulações continuam sobre o programa que a loira irá apresentar. Alguns pedem que ela substitua Patrícia Poeta no Encontro.

'Nada contra'

"Nada contra a Patrícia Poeta, mas a Eliana apresentando o Encontro seria tudo, tá?", lançou um internauta. "Que tire a Poeta do Encontro (risos), ou a Ana Maria do Mais Você", exagera uma.

A apresentadora também foi muito paparicada por famosos após a confirmação da sua contratação. "Que linda! Bem-vinda. Amei essa notícia. Vou te ligar. Já vou preparar a mesa", comentou Ana Maria Braga. "Maravilhosa demais. Brilha muito, nossa estrela Eliana. Você merece toda a felicidade", reforçou Sabrina Sato.

Calma. Eliana concederá uma entrevista no Fantástico no próximo domingo (30), e provavelmente algo será divulgado. "Realizada e feliz com este momento da minha vida. Agora estaremos juntos com lindos projetos. Espero vocês na Globo!", disse ela na web.

