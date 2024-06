O Orgulho LGBTQIAPN+ ganha destaque no Museu de Planaltina

No mês do Orgulho LGBTQIAP+, o Museu Histórico e Artístico de Planaltina, onde o passado se encontrar preservado, investe na construção de um futuro mais igualitário com a realização de edição especial do Sarau do Museu - Como nos tempos do quintal, sob o título Baile da Vera, em referência à ícone Vera Verão.

O projeto, realizado com investimento do Fundo de Apoio à Cultura do DF por meio de edital público, aprofunda-se em temáticas da diversidade cultural e de gênero por meio da música, das artes visuais e da literatura, em encontros com entrada franca e classificação indicativa para maiores de 18 anos.

Segundo a ativista do patrimônio material e imaterial e coordenadora do projeto, Simone Macedo, “o sarau promoveu um diálogo reflexivo com o público por meio de diferentes manifestações artísticas e discursivas nas esferas políticas, sociais, econômicas e culturais nos anos 1970 e 1980”.

Nesta retomada da iniciativa, “queremos trazer a memória presente no espaço com atividades da cultura Ballroom, nomeando Jorge Lafond, a eterna Vera Verão, como destaque da luta por direitos iguais e visibilidade enquanto pessoa LGBT, preta, pobre e periférica”, explica Simone.

Programação

Com destaque para artistas negros e negras o Sarau do Museu - Como nos tempos do quintal, sob o título Baile da Vera conta com feira de artesanato, mesa de livros, recital poético, sessões de cinema, rodas de conversa e performances que irão se alternar a cada encontro.

Na música, o sarau abrange diferentes estilos, como o samba, a MPB e vertentes da cena eletrônica, sob a ótica LGBTQIAP+undergroundde origem latina, afro-americana que surgiu na década de 60 em resposta à marginalização dessas comunidades.

Iniciado dia 15/6, o Sarau traz para o dia 29 (sábado), a realeza preta da Casa de Laffond, de arte e culturaBallroom, e a DJ Naomi Leakes. Uma noite de Batalha Vogue com o brilho e a atitude retratadas em performances nas categoriasRunway,Begginers,Melhor Bota,Fashion Killa,Tag TeameVogue Ota.

O Sarau entra no mês julho, dia 7, com Tonhão Nunes e Nayê, no dia 20, com Isis e Kchloe, DJ Sapo, Margaridas e Gabriel Mattos, e para agosto 3, as DJ Umiranda, DJ Úrsula e Ana Ximenes encerram as apresentações no último encontro do Sarau.