'No Rancho Fundo': nova personagem entra na novela

Nos próximos capítulos de No Rancho Fundo, uma nova personagem surgirá na história para abalar a relação de Artur (Túlio Starling) e Quinota (Larissa Bocchino). Na ocasião, Leticia Salles entrará na novela interpretando a personagem Zélia Noronha.

O papel de Leticia será de uma típica vilã que faz qualquer coisa para conseguir o que deseja, inclusive destruir a felicidade do casal de protagonista da trama de Mário Teixeira.

Ao Gshow, Letícia Salles, conhecida por ter interpretado a Filó na primeira fase de Pantanal (2022) e também a dançarina, fofoqueira e vilã Érika de Vai na Fé (2023), falou sobre sua nova personagem.

"Acho que gostaram do meu lado ‘vilã’, né? Brincadeira! Mas o que posso adiantar é que a Zélia vai ser uma personagem diferente da Érika. Ela vai chegar chegando e mostrando a que veio. Zélia vai ser uma figura diferente em Lapão da Beirada e vai chegar para mexer com a trama, principalmente com o casal Artur e Quinota", declarou a artista.

Ela também comentou sobre a nova parceria com José Loreto, com quem já contracenou em Pantanal e Vai na Fé: "É um reencontro muito especial. José é um querido e um grande amigo que a arte me deu. Muito bom poder voltar e reencontrar amigos queridos de Vai na Fé", celebrou Letícia, que também reencontrou com Clara Moneke.

"Comecei a gravar há pouco tempo e fui muito bem recebida por todos. Desde a produção, elenco, direção e caracterização da novela. Estou me sentindo em casa e muito à vontade", afirmou a atriz.

Leticia Salles como Zélia Noronha de No Rancho Fundo (Foto: Arquivo Pessoal)

