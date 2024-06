Oswaldo Montenegro lança álbum para celebrar 50 anos de carreira

Foi lançado nesta sexta-feira (28/6) em comemoração aos 50 anos de carreira do cantor Oswaldo Montenegro, o álbum Oswaldo Montenegro & Vicka. Este já é o 36º álbum de estúdio do cantor carioca. O projeto conta com a participação da cantora paranaense Vicka.

Vicka participou de um processo seletivo de três etapas e foi a finalista convidada a participar do projeto. O conceito do álbum é abusar da simplicidade. As composições da dupla mostramo uma química entre os dois. Vicka demonstra carinho e admiração a Oswaldo e sua equipe por ter sido a escolhida a adentrar no projeto. “É inspiradora a maneira que ele coloca paixão em todos os seus projetos, o cuidado artístico que tem com cada um deles e seu entusiasmo em continuar criando e se reinventando a cada ano que passa. Sua equipe é como uma grande família, e poder vivenciar alguns momentos nesse ambiente de muito respeito e carinho me emocionou muito”, conta a artista, em nota.

Oswaldo Montenegro & Vicka já se encontra disponível em todas as plataformas digitais, com lançamentos de clipes todas as terças, quartas e sábados. A obra conta com nove faixas inéditas com as participações de Ulysses Machado, Renato Luciano e Zé Ramalho.