Banda Galinha preta toca no Culto bar no domingo (30/6)

O Culto Bar recebe a banda Galinha Preta para um show de lançamento do novo álbum no domingo (30/6). Inspirados pela história da Bone Music da União Soviética, o grupo gravou as músicas autorais em chapas de Raio-X em forma de vinil. Os discos estarão à venda no evento por R$50.

O vocalista Ricardo Frango conta que teve contato com a Bone Music em uma viagem para um museu em Berlim, onde refletiu sobre as possibilidades de gravar música em diferentes tipos de mídias. “Na Guerra Fria, as pessoas eram proibidas de gravar e escutar música. A punição era a prisão. A solução para não ser pego foi gravar em lugares inusitados”, alega Frango.

Disco gravado na chapa de Raio-X (foto: Arquivo pessoal)

As composições do álbum foram feitas na hora e ao vivo, de forma espontânea. O material do show e dos discos irão virar um documentário posteriormente. Frango narra que as radiografias foram doações de pessoas que receberam o som da Galinha Preta registradas em partes do próprio corpo: “Ganharam nossa música gravada na cabeça, no pé quebrado (risos).”

Frango antecipa que o público pode esperar uma apresentação animada: “Todos os nossos shows são doidera!”. Ele espera transmitir a mensagem de que as coisas podem ser feitas até quando não se tem recursos. “Não é necessário uma grande gravadora ou milhões de seguidores”, afirma.





Serviço

Show de lançamento do disco da banda Galinha Preta

No domingo (30/6), às 17h, no Culto rock bar (408 norte, bloco A, subsolo). Entrada a R$10.