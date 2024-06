Lívia Andrade fala sobre cirurgia íntima e detona SBT: "Perderam o respeito"

Lívia Andrade utilizou as redes sociais e se pronunciou em torno da notícia divulgada pelo programa Fofocalizando, do SBT, nesta última sexta-feira (28), acerca de uma suposta cirurgia íntima que teria realizado recentemente.

A apresentadora, que é atual contratada da Globo, negou veemente a informação, e detonou a antiga emissora em que prestava serviços. "Eu não fiz cirurgia íntima! Me dediquei por anos com muito carinho, profissionalismo e dedicação a esse programa que hoje não tem um pingo de consideração", iniciou, através do X (antigo Twitter).

"Perderam o respeito"

"O que esperar, né? É Sisi [Silvio Santos], você faz muita falta mesmo. Tudo está perdido. Além da audiência, perderam também o respeito", declarou Lívia Andrade. Na sequência, a também atriz ressaltou a importância das mulheres sobre cuidados com a saúde. "Usaram o meu nome, imagem e um problema de ‘saúde’ como ‘cirurgia íntima’. Muitas mulheres sofrem diariamente e morrem por falta de informação e cuidados. Vocês deveriam usar isso como um alerta e não tentar alavancar audiência com mentira", disse.

Revoltada, Lívia Andrade não escondeu sua indignação com a repercussão da falsa notícia na emissora de Silvio Santos. "Tô com tempo hoje, viu… Nós sempre interagimos muito por aqui, eu fazia o programa com vocês! E é justamente por isso que não vou permitir que sejam enganados com minha imagem num lugar onde fomos passando tanto tempo juntos numa relação de respeito", pontuou.

Ô Cabrini harmonização é o que você fez na sua cara! O que eu fiz foi uma vídeo-histeroscopia cirúrgica para retirada de um mioma e pólipos. Vocês como jornalistas deveriam saber disso. Muitas mulheres sofrem com isso. Isso é um problema de saúde e não um procedimento estético. https://t.co/G04pKfB3oH (@liviaandradezn) June 29, 2024

