Rafael Cardoso recebe duas opções do MP após agredir gerente de bar

O Ministério Público apresentou um acordo de transação penal ao ator Rafael Cardoso, de 38 anos, acusado de agredir e ameaçar o gerente de um bar na zona oeste do Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano. A informação foi dada em exclusividade pelo colunista Ancelmo Gois, de O GLOBO, e confirmada para a revista Quem nesta segunda-feira (1º) por Alexandre Ramalho, advogado do ator. Segundo o advogado, Rafael ainda não se manifestou sobre sua escolha.

Para encerrar o processo, o artista tem duas opções: pagar dois salários mínimos a uma instituição ou trabalhar em serviços comunitários por quatro meses. Essa decisão representa uma tentativa do Ministério Público de resolver a situação de forma extrajudicial, evitando assim um prolongado processo judicial. "Ele ainda não se manifestou sobre sua escolha", afirmou Alexandre Ramalho, advogado do ator.

No final de fevereiro, Rafael foi acusado de agredir e ameaçar de morte João Fernando, de 64 anos, gerente de um bar na Barra da Tijuca. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e, segundo a denúncia da vítima, Rafael estava "completamente transtornado" e teria agredido sem motivo. De acordo com o colunista Leo Dias, João afirmou que o ator chegou ao bar em seu carro com uma freada brusca, assustando as pessoas que estavam no local.

Rafael estava acompanhado de dois homens e pediu a um garçom para conhecer o gerente do estabelecimento, segundo o relato de João. Após uma breve conversa, o ator teria repetidamente ameaçado o gerente de morte e, em seguida, desferido um soco. A vítima, que nunca havia visto o ator antes, tentou se afastar, mas as agressões persistiram até que um motoboy interveio, segurando Rafael.

