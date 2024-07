House of the Dragon: novo episódio tem cena com nu frontal de Ewan Mitchell

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen em House of the Dragon - (crédito: Reprodução/HBO)

Aqueles que acompanham House of the Dragon, da HBO, certamente ficaram surpresos com uma cena de nu frontal do personagem Aemond Targaryen, interpretado por Ewan Mitchell. A sequência foi exibida no terceiro episódio da segunda temporada da série.

Na cena em questão, o Rei Aegon II (interpretado por Tom Glynn-Carney) e seus guardas adentram o bordel de Porto Real, deparando-se com Aemond completamente pelado, deitado no colo de uma das mulheres do local. Aegon não perde a oportunidade de zombar do irmão, que se levanta nu. É nesse momento que a série mostra uma cena de nudez frontal do personagem Aemond.

Em entrevista à Vulture, o ator Ewan Mitchell comentou sobre a sequência de nudez: "Cenas como essa começam com uma conversa sobre até onde você está preparado para ir. Não foi uma escolha que fizemos levianamente. Mas é verdade para Aemond que ele choca o público. Fraqueza não faz parte do vocabulário de Aemond", disse o artista, de 27 anos.

"Aegon pega Aemond em um ponto vulnerável", explicou Ewan. "Pegando o roteiro pela primeira vez e vendo aquelas cenas de bordel nos episódios dois e três, vi uma oportunidade brilhante de oferecer um raro vislumbre de sua vulnerabilidade. Você só o vê com seus pretos Targaryen, então vê-lo naquele mundo — não apenas isso, mas então humilhado por seu irmão — é bastante chocante", acrescentou.

Intérprete de Aemond quis ficar nu em House of the Dragon

Em entrevista à Variety, a diretora Geeta Vasant Patel revelou que, ficar nu em cena, foi uma decisão do próprio Ewan Mitchell, intérprete de Aemond Targaryen. "Ewan é um ótimo ator. Ele entende o que precisa fazer para interpretar Aemond. Quando falei com ele originalmente sobre a nudez, eu disse a ele: "Vamos apenas passar pela história. Se você não se sente confortável nu, então não vai ficar nu." Nós dois estávamos na mesma página dessa forma. Começamos a andar, e ele me guiou através de seu personagem", explicou Geeta.

"Uma coisa sobre dirigir que é realmente importante é se render aos atores, e os atores se rendem. É uma rendição mútua. Neste caso, Ewan conhecia seu personagem tão bem que eu o estava ouvindo e caminhando com ele enquanto passávamos por cada episódio antes deste", acrescentou ela.

A diretora de House of the Dragon também fez uma análise mais aprofundada do personagem: "O que descobrimos é que Aemond estava machucado. Ele foi intimidado quando era pequeno. Desde que ele foi machucado, ele criou essa persona que era exatamente o oposto de como ele estava se sentindo. Ele criou a persona de alguém que é insensível e não se importa com o que os outros pensam dele", destacou.

"Essa mudança, de alguém que é vulnerável para literalmente vê-lo vestir sua armadura, era o que queríamos naquela cena. É uma das poucas vezes em que você vê a criança nele e vê a dor nele. Lentamente, ele começa a vestir sua armadura e quando ele se levanta, o fato de ele não se importar que você veja seu pênis é uma mudança visceral tão forte. E então, é claro, Ewan estava tipo, "Eu quero estar totalmente nu naquele momento. É importante para mim porque é quem é meu personagem. É isso que ele faria." E foi isso que fizemos", revelou ela.

