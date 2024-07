Teatro de rua Cirkud desembarca em Riacho Fundo I neste fim de semana

O teatro de rua Cirkus estará no DF durante o mês de julho. Com a proposta de misturar interpretação, contação de histórias e teatro de bonecos com a participação do público, o espetáculo passará primeiro pelo Riacho Fundo I, entre os dias 5 e 7 de julho, na biblioteca pública da região administrativa. A entrada é gratuita com retirada de ingressos pelo site da Sympla.

As sessões deste fim de semana serão realizadas às 19h30 na sexta (5/7) e às 17h, 18h e 19h30 no sábado (6/7) e no domingo (7/7). “Este projeto visa resgatar o teatro como um lugar de encontro e diálogo, onde as pessoas possam se olhar e serem percebidas”, relata, em nota, o organizador do evento, Similião Aurélio.

Além do espetáculo, haverá brincadeiras para as crianças e comidas típicas de São João. O teatro de rua seguirá depois para o Recanto das Emas, de 12 a 14 de julho, ao lado do Instituto Federal de Brasília, e o Riacho Fundo II, entre 19 e 21 de julho, na Praça da QN 14B.