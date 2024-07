Jade Picon radicaliza no visual para novo personagem - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/ Instagram Jade Picon

Jade Picon revelou em suas redes sociais, nesta terça-feira (2), que agora está loira. A mudança estética foi necessária para um novo personagem que a jovem interpretará em breve. "Uma nova personagem pede um novo visual! Que comece um novo momento!", anunciou Jade, entusiasmada com a transformação.

Nos stories do Instagram, Jade compartilhou mais detalhes sobre sua nova aparência, mostrando que está realmente diferente: "Loira, loiríssima, loira, muito loira." Além das madeixas, ela também descoloriu as sobrancelhas para completar o look. A transformação, segundo a própria influenciadora, é parte de um processo de preparação para se adequar perfeitamente ao novo papel.

Essa não é a primeira vez que Jade adota um visual loiro. Anteriormente, ela teve que abandonar o cabelo claro ao ingressar no Big Brother Brasil, onde voltou a ser morena. A mudança de visual, na época, foi uma estratégia para marcar sua participação na casa mais vigiada do país. Agora, com o novo projeto, a loirice retorna, marcando mais uma fase na carreira multifacetada da jovem artista.

Com essa transformação radical, o nome de Jade Picon rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Fãs e seguidores comentaram sobre a nova aparência da influenciadora, demonstrando apoio e curiosidade sobre o novo personagem que ela irá interpretar. A expectativa é grande para ver como Jade se sairá nesse novo desafio profissional.

Maria de Fátima? Solange Duprat? Jade Picon revela seu novo visual e afirma que a mudança é para uma nova personagem:

"Essa transformação é para minha nova personagem, meu próximo trabalho como atriz que mal vejo a hora de compartilhar com vocês."https://t.co/Q3sJKKhj8I pic.twitter.com/XXqskt3xYg — eplay (@forumeplay) July 2, 2024