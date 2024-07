Por onde anda Kátia Cilene, ex-vocalista da banda Mastruz com Leite

A cantora Kátia Cilene marcou o forró nos anos 90 quando estourou no país como vocalista da banda Mastruz com Leite, que emplacou vários hits, como Meu Vaqueiro, Meu Peão.

A banda, em 1992, já estourou logo no primeiro LP, intitulado Arrocha o Nó. A cantora acabou chamando atenção pelo diferencial na voz e dominou as paradas de rádio da época. Depois, foi um desfile de grandes sucessos. Mastruz Com Leite vê sua queda lá nos anos 2000, quando Calcinha Preta rouba a cena.

Numa entrevista ao podcast do Diário do Nordeste, em abril de 2023, ela contou o sufuco que passou no início da carreira. "Primeira vez que eu cantei em São Paulo não tinha nem garçom dentro da casa de show. Aí o contratante falou: Vocês vão tocar pra mim 5h de forró. Toca aí. E aí pouco tempo depois a gente estava estourado. Lotou uma casa com 10, 15 mil pessoas", desabafou.

Em carreira solo desde 2008, Kátia Cilene segue em alta, vide a quantidade de shows que fez recentemente no São João. A artista também acumula mais de 900 mil seguidores, número altíssimo para uma artista da sua geração atualmente.

