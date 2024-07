Luana Piovani, de 47 anos, voltou de uma viagem a Paris com a mãe, Francis Piovani, e acabou se envolvendo em duas confusões no aeroporto. Conhecida por não suportar injustiças, a atriz contou detalhes dos incidentes. "Vocês sabem que eu sou ‘confuseira’, mas sabe que não acho problema nisso? Porque só arrumo confusão quando precisa de verdade", explicou.

O primeiro problema ocorreu quando sua mãe, que tem problemas na coluna, não recebeu a cadeira de rodas prometida no aeroporto. "Tinha outra senhora que vinha no mesmo voo e chegou a cadeira de rodas da minha mãe. Quando não chegou a cadeira de rodas dela, imagina, na hora fui falar ‘moça, cadê a cadeira de rodas dela?'", relatou Luana, que insistiu até conseguir a assistência necessária. "Graças a Deus deu tudo certo, ela me agradeceu e ficou sentadinha. Mas eu tive que ir lá e arrumar uma confusão".

A segunda confusão aconteceu já em Portugal, quando Luana presenciou uma mulher com um bebê no colo sem conseguir um lugar para sentar. "Eu comecei a olhar com cara de demônio para todo mundo que estava sentado ali, inclusive o casal", disse ela. Após confrontar um homem que estava sentado ao lado de uma mulher grávida, Luana criticou a falta de educação. "Fiquei com ódio. É inacreditável esse país em que as pessoas não se levantam para mulheres grávidas ou mulheres com bebê no colo, ou ainda idosos sentarem".

Luana, que mora em Portugal, aproveitou as férias com a mãe após os filhos viajarem ao Brasil. Dom, de 12 anos, vive no Rio de Janeiro com Pedro Scooby, e os caçulas Liz e Bem, de 8 anos, foram passar alguns dias com o pai. A atriz concluiu seu relato com uma reflexão sobre a falta de civilidade que enfrentou durante a viagem.

O post 'Luana Piovani se envolve em confusão durante viagens para a Europa' foi publicado primeiro em Observatorio dos Famosos.