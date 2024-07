Maestro Spock faz apresentação em homenagem a Capiba no Clube do Choro

Maestro Spock convida o público para show no Clube do Choro - (crédito: Divulgação)

Brasília recebe Maestro Spok com duas apresentações no Clube do Choro, na sexta (5/7) e no sábado (6/7). Homenageando Capiba, um dos maiores compositores de frevo do Brasil, o maestro seleciona repertório que remete ao espírito carnavalesco. O show terá início às 20h30, em ambos os dias, e os ingressos estão disponíveis na Bilheteria Digital.

Para Spok, Brasília é uma escola de música e ele está ansioso para tocar na capital novamente. Com o Clube do Choro, mantém uma relação de carinho e afeto. “Estou com a melhor expectativa possível, ainda mais por estar tocando em um templo da música brasileira. Minha convivência com o Clube sempre foi muito bonita”, destaca o maestro.



O Mestre Capiba é um dos principais mestres da música para Spok. “Quero mostrar um pouco de Capiba, que me representa muito, me fortalece. Ele foi uma grande lenda da música pernambucana e nordestina e quero mostrar isso no Clube do Choro”, finaliza Spok.