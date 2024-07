'Watch Dogs': filme inspirado no jogo começa a ser filmado

A Ubisoft publicou hoje (3/6), no X (antigo Twitter), uma foto para anunciar o início das filmagens do filme inspirado na trilogia de jogos Watch Dogs. A foto traz um homem sentado em frente ao computador, dando uma dica de que o longa vai se inspirar nos principais aspectos da franquia, um grupo de hackers contra uma empresa milionária.

O longa deve ser focado em muita ação, tiroteio e tecnologia, principais pontos abordados nos jogos da série Watch Dogs. Uma versão moderna do esquecido Piratas do Computador (1995), estrelado por Angelina Jolie.



Segundo o Deadline, a história deve se passar no mesmo universo do jogo da Ubisoft e girará em torno de um roteiro original criado por Christie LeBlanc, escritora responsável pelo suspense da Netflix Oxigênio, além da direção de Mathieu Turi de Labirinto do Terror.

O elenco conta com Tom Blyth (Jogos Vorazes) e Sophie Wilde (Fale Comigo) em papéis ainda não anunciados, mas que devem ser personagens principais da trama, sendo hackers do Dedsec. O filme ainda não tem uma data de lançamento.