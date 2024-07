Instituto Alvorada vai fazer as próximas edições do Festival de Brasília

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) divulgou, nesta quarta-feira (3/7), no Diário Oficial do DF, a proposta vencedora para realizar o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro em 2024, 2025 e 2026. A vencedora foi a proposta apresentada pelo Instituto Alvorada Brasil.





As edições realizadas pelo instituto serão as 57°, 58° e 59° do festival. Elas serão realizadas entre os meses de setembro e novembro, com oito dias de evento, em formato híbrido, com exibições presenciais ou virtuais e em canais de TV.

O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro é o mais antigo festival dedicado ao cinema nacional. Ao longo dos anos, ganhou grande prestígio cinematográfico, não só pelo pioneirismo, mas também pela ousadia na programação.