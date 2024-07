A TV Globo decidiu reduzir a exibição de "Cheias de Charme" (2012) na Edição Especial devido aos baixos índices de audiência, especialmente na Grande São Paulo, o maior mercado publicitário do país. Segundo o portal F5, da Folha de S.Paulo, a emissora está condensando três capítulos em um dia para diminuir o tempo de exibição da novela.

Com 143 capítulos originais, "Cheias de Charme" já teve cenas do capítulo 97 exibidas na última terça-feira (2). A intenção é que a novela fique no ar até o fim de agosto ou a primeira semana de setembro, dependendo dos resultados nas próximas semanas. A Globo deve anunciar a próxima novela da Edição Especial após os Jogos Olímpicos de Paris.

Desde sua estreia em março, a novela de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira tem uma média de 10,7 pontos na Grande São Paulo, onde cada ponto representa 191 mil telespectadores. Esse desempenho é três pontos inferior às novelas exibidas na mesma faixa desde 2021. Para comparação, "O Cravo e a Rosa" (2000) teve 13,9 pontos, "Chocolate com Pimenta" (2003) marcou 12,9, e "Mulheres de Areia" fechou com 12,6 pontos. A baixa audiência permitiu que o quadro "A Hora da Venenosa", da Record, voltasse a incomodar a Globo.

"A Hora da Venenosa", exibido dentro do "Balanço Geral SP", já chegou a empatar na liderança com a novela da Globo. A emissora criou essa faixa de programação após perder audiência para a Record com programas como o extinto "Vídeo Show" (1983-2019) e o fracassado "Se Joga" (2019-2021).

O post Globo encurta "Cheias de Charme" após fracasso de audiência foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Saiba Mais Diversão e Arte Conheça as diferentes formas de interpretar a Astrologia

Conheça as diferentes formas de interpretar a Astrologia Diversão e Arte Rachel Reis traz a energia da Bahia para o Festival CoMa, em agosto

Rachel Reis traz a energia da Bahia para o Festival CoMa, em agosto Diversão e Arte Ellen Oléria se apresenta no Planalto com Hino Nacional Brasileiro