Rachel Reis traz a energia da Bahia para o Festival CoMa, em agosto

Rachel Reis é um dos principais nomes do Festival CoMa, que tem data marcada para os dias 3 a 11 de agosto. Nascida na Bahia, a cantora lançou o primeiro projeto em 2020 e, quatro anos depois, já acumula mais de 800 mil ouvintes mensais no Spotify. Indicada ao Grammy Latino e parte de trilhas sonoras de novelas da Rede Globo, a cantora conta com 20 milhões de reproduções no single Maresia, faixa que deu à Rachel projeção nacional em 2021.

Música corre nas veias da família de Rachel desde o nascimento da cantora natural de Feira de Santana. A mãe e irmã mais velha da artista já cantavam, mas a arte não estava nos planos dela. “Sempre fui uma criança muito tímida, mas as pessoas já comentavam sobre minha voz. Quando me vi necessitando de um dinheiro a mais, decidi começar a cantar em bares. Comecei a fazer aniversários e casamentos e, pela dificuldade de estar exposta na noite, decidi largar a música e fazer faculdade”, relata a cantora.



Com a decisão de deixar o sonho musical de lado, Rachel começou a fazer faculdade e trabalhar em um posto de saúde, apesar de saber que não pertencia àquele local. Após a perda de um grande amigo do trabalho, a baiana começou a repensar suas escolhas e vontades, e decidiu escrever canções autorais. “Nesse período, eu já tinha começado a mexer nas minhas primeiras composições. Me conectei com Barro, meu produtor, pela internet, larguei meu trabalho e, com um dinheirinho que tinha recebido da faculdade, fui para Recife gravar os meus dois primeiros singles”, conta.



Cheia de vontade, sonhos e inocência, a cantora caiu de cabeça na indústria musical, trabalhando por completo nas próprias composições. "Andando enquanto o pneu está sendo trocado", expressão utilizada pela artista para descrever o início da carreira, Rachel logo deu início ao projeto do EP Encosta e do álbum Meu esquema. “Foi uma coisa muito atrás da outra, mas o trabalho e o aprendizado são tão intensos que eu não percebo. Já comecei a me apresentar em grandes festivais, só eu e meu guitarrista. Eu não sabia onde eu estava entrando, mas me joguei. Sinto que estou nessa fase de aprendizado até hoje, nessa construção de entender o que é esse universo que eu me meti e que eu amo”, destaca a cantora.



Já com o primeiro disco, Rachel Reis conquistou uma indicação ao Grammy Latino, conquista muito celebrada pela artista. “Eu tive essa alegria e essa sorte de ter meus trabalhos sendo bem recebidos, um após o outro. Meu esquema foi um projeto já bem diferente de Encosta. Tem muito da minha identidade. Eu realmente queria muito a indicação, mas eu não estava acreditando, porque para mim era tão distante da minha realidade. Na hora que o telefone tocou, eu já comecei a me emocionar”, relembra a baiana.



Planos para o futuro

Rachel está trabalhando em um novo projeto e revela ao Correio a possibilidade de alguns singles serem divulgados ainda este ano. Segundo ela, que promete um álbum que conta diversas histórias da vida pessoal, o futuro lançamento trabalha com uma diversidade de parcerias. "É um álbum que eu estou colocando muito amor e fazendo com muito primor. Eu quero fazer uma coisa que eu me orgulhe, sabe? Eu quero olhar para os mínimos detalhes dele, fazendo uma construção mais detalhada, comigo no controle de tudo", adianta Rachel.



"É uma fase nova para mim, com mais maturidade, em que eu sei exatamente o que eu quero, para onde eu vou, o que eu quero mostrar. Estou muito feliz e muito ansiosa com a construção”, declara a artista. Rachel Reis se apresenta no Festival CoMa em 11 de agosto, dividindo a line-up com nomes como Alceu Valença e Ana Frango Elétrico.



Coma no Correio

Ao longo do mês de julho, o Correio fará, nos meios on-line e impresso, um passeio entre as atrações do Festival CoMA, contando um pouco sobre a história dos artistas, relação com a capital e as expectativas para os shows no festival.



