Ellen Oléria se apresenta no Planalto com Hino Nacional Brasileiro

A cantora e compositora brasiliense Ellen Oléria cantou o Hino Nacional Brasileiro durante lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/2025, no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira (3/7). Com início previsto para a manhã desta quarta, em decorrência de um atraso, a cantora se apresentou apenas em torno das 12h.

De acordo com espectadores presentes durante a performance de Ellen, a cantora conferiu ao Hino Nacional uma interpretação muito bela, ao exibir impressionante alcance vocal e timbre único. Durante o evento, a cantora recebeu especiais agradecimentos diretamente do presidente Lula e da primeira-dama Janja. O novo plano safra objetiva aumentar o crédito rural utilizado por pequenos e médios produtores rurais, responsáveis pelo abastecimento de feiras e mercados com produtos agrícolas. O Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/2025 desembolsou um valor 43,3% maior do que o de 2022/2023.

Ellen Oléria ganhou projeção nacional após vencer a primeira temporada do reality show The voice Brasil, da Rede Globo. Na ocasião, a cantora era representante do time de Carlinhos Brown e acumulou 39% dos votos populares, levando para casa um prêmio de R$ 500 mil e um contrato com a gravadora Universal Music. Nos últimos anos, Ellen tem ganhado cada vez mais notoriedade pelo amplo trabalho realizado em prol dos movimentos negro e LGBTQIAPN+, por exemplo.