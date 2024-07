Candangolândia recebe feira cultural com teatro de bonecos e música

O estacionamento do Salão Comunitário da Candangolândia receberá, a partir desta sexta-feira (5/7), às 15h, a 1ª Feira Cultural da Candangolândia. O evento, que ocorrerá até este domingo (7/7), é gratuito. Teatro de bonecos e apresentações musicais de diferentes estilos são algumas das atrações do festejo.

A estreia da feira se dará pela apresentação do violeiro cego Claudinho da Viola. Depois, haverá performances de dança pelo grupo Alma Cigana, show sertanejo e teatro de bonecos. No dia seguinte, o teatro de bonecos continuará, mas ao som de forró da serra, xaxado, baião, pop, mpb e reggae. O evento será encerrado no domingo (7/7) com samba e show de palhaços.

"Essa é uma oportunidade de enriquecer a cultura local e proporcionar momentos de diversão e aprendizado para todos", descreve, em nota, o produtor do projeto, João Antonio Rocha Chaves.