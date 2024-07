Lucas Jansen lança livro sobre a abordagem LGBTI+ na publicidade

O publicitário Lucas Jansen lança, neste sábado (6/7), o livro Como vou explicar isso a uma criança? Repercussões da publicidade LGBTI+. O lançamento será na Livraria da Travessa do Casa Park com tarde de autógrafos, e debate sobre o tema.

O livro Como vou explicar isso a uma criança? Repercussões da publicidade LGBTI+ investiga os efeitos de anúncios que destacam e valorizam pessoas sexo-gênero diversas. O evento conta com uma mesa-redonda sobre a abordagem LGBTI+ na publicidade. Participam os convidados Liliane Machado, jornalista e professora da Universidade de Brasília (UnB) e o deputado distrital Fábio Félix.

Como vou explicar isso à uma criança? Repercussões da publicidade LGBTI+ surgiu a partir de uma extensa pesquisa de Jean para a dissertação de mestrado. “Entendo que a publicidade carrega valores implícitos e explícitos do contexto em que é criada. Esta obra permite compreender como a sociedade enxerga a temática LGBTI+, especialmente em conteúdos que dialogam, direta ou indiretamente, com as infâncias,” explica o autor.





Serviço

‘Como vou explicar isso a uma criança? Repercussões da publicidade LGBTI+

De Lucas Jensen. Neste sábado (6/7), a partir das 16h, na Livraria da Travessa (CasaPark). Entrada gratuita.