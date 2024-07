Morre o maestro e pianista Laercio de Freitas, aos 83 anos

Morreu na tarde desta sexta-feira (5/7) o maestro, pianista e compositor Laercio de Freitas, aos 83 anos.

Em postagem nas redes sociais, a filha, a atriz Thalma de Freitas, comunicou o falecimento do pai. Segundo ela, o pianista morreu enquanto dormia. "Vivas à Vida deste Ser de Luz e Amor, que fez contribuições inestimáveis para a arte e cultura do Brasil, fez grandes amigos por onde passou e amou com todo o coração todos os dias de sua vida", escreveu.

Um dos pianistas mais importantes do país, Laercio de Freitas trabalhou com grandes nomes da música como Maria Bethânia e Elza Soares. Em 2022, o "Tio", como era chamado, foi homenageado no projeto Laercio de Freitas moderno e eterno, que contou com shows ao vivo com músicas inéditas, além do lançamento de CD e livros de partituras do artista.