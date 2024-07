Canal Brasil marca presença no Prêmio Grande Otelo com 38 indicações

O Canal Brasil obteve 38 indicações no Prêmio Grande Otelo este ano. Na 23ª edição, o prêmio é uma forma de a própria classe celebrar o seu trabalho e reconhecer o talento dos profissionais. O prêmio é votado pelos próprios profissionais

Entre as indicações está o longa, Pérola, de Murilo Benício, com coprodução do canal e cinco indicações, entre elas a de Melhor Longa-Metragem de Comédia e de Melhor Atriz para Drica Moraes. Também se destaca O Rio do Desejo, de Sérgio Machado, outra coprodução do canal com cinco indicações, incluindo a de Melhor Direção de Fotografia e de Melhor Ator Coadjuvante para Gabriel Leone.

O longa com mais destaque é Tia Virgínia, de Fabio Meira, indicado em sete categorias, entre elas a de Melhor Atriz de Longa-Metragem, para Vera Holtz, e de Melhor Roteiro Original.

A premiação será realizada no dia 28 de agosto na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo para todo o país pelo Canal Brasil.