Neymar e Bruna Biancardi são flagrados aos beijos em show de Thiaguinho

Em clima de romance, Neymar e Bruna Biancardi foram vistos juntos neste fim de semana, em um show de Thiaguinho, que ocorreu em São Paulo.

No flagra, os dois aparecem próximos e trocando beijos. O momento ocorreu dias após o nascimento de Helena, suposta terceira filha do jogador com a modelo Amanda Kimberlly.

Neymar e Bruna são pais de Mavie, de nove meses. Eles chegaram a ficar noivos, mas terminaram após o atleta trair a influenciadora enquanto estava grávida.

Rumores apontam que Helena foi concebida enquanto Bruna passava pelo puerpério.

Além das pequenas, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas.