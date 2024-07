DJ Caverna, ícone do funk carioca, morre aos 44 anos

Morreu, no sábado (6/7), Leandro Santos Mello, mais conhecido como DJ Caverna. O artista tinha 44 anos e sofreu um infarto. Ele era conhecido por ser um dos expoentes do funk do Rio de Janeiro. A informação da morte do DJ foi divulgada pela rádio FM O Dia, canal onde ele apresentava o programa Funk-U, de segunda a sábado.

Caverna começou a carreira em 1996, aos 16 anos. O artista deixa um filho de 7 anos. O velório e sepultamento ocorreram no domingo (7/7).

Diversos músicos lamentaram a morte do DJ Caverna. "Que Deus receba nosso amigo com muita luz. Triste demais com isso. Que sejam confortados os corações dos familiares, dos amigos e dos fãs", disse Xande de Pilares.

"Muita história, Caverna, você fez parte das noites do Rio de Janeiro, sempre feliz e alegre. Que Deus te receba de braços abertos", afirmou o MC Maneirinho. "Inacreditável perder esse grande cara, que Deus o receba", lamentou Buchecha.