Dança dos Famosos: Tati Machado vence programa e emociona jurados

Tati Machado foi a grande vencedora do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck, que foi ao ar neste domingo (7/7).

A apresentadora emocionou os jurados com uma apresentação de tango, ao lado do professor Diego Maia.

Em segundo lugar ficou Amaury Lorenzo, e Lucy Alves acabou em terceiro.

Ana Maria Braga foi uma das pessoas que não aguentou a emoção. "É tão bonita a dedicação! Acompanho essa menina desde o primeiro dia do Dança", disse a apresentadora.

"Todo mundo se esforçou, mas foi tão bonito eles contarem uma história de amor, uma emoção de cada momento... Nunca dancei tango. Acho difícil para daná e como disse o Banderas (Antonio), tem que contar uma história. Vocês contaram com começo, meio e fim", completou Ana Maria.

Ao longo das semanas, Tati impressionou com apresentações que foram da valsa ao funk. De acordo com ela, estar no palco do Domingão sempre foi um sonho.

"Hoje é dia 7/7 de 2024. Dia 7/7 de 2023 foi exatamente o dia que eu viralizei com aquela dancinha que todo mundo conhece. Exatamente um ano atrás, a dancinha que me abriu portas, que me faz estar aqui hoje. É a dancinha que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família", celebrou.