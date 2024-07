Superjazz Festival tem show da pianista Iara Gomes e mais

A quinta semana do Festival Superjazz é atração desta quarta-feira no CCBB Brasília, às 17h, com shows do DJ Wash e da pianista Iara Gomes, acompanhada pelas instrumentistas Larissa Umaytá, Thanise Silva e Paula Zimbres. O line-up da noite encerra-se com Jhoninha Medeiros Big Band, grupo tradicional liderado pelo contrabaixista.

O festival ocorre ao longo de sete semanas nos jardins do CCBB, em celebração ao jazz e à música afro-brasileira. Para unir estilos, gerações e artistas do gênero musical, as apresentações nos gramados ocorrem de forma gratuita.

Pianista e compositora de jazz, Iara Gomes é convidada para fortalecer a cena instrumental de Brasília. A apresentação terá um quarteto feminino de musicistas que Iara juntou para produzir o disco recém-lançado Coisas inúteis. "A música instrumental é subjetiva e aberta, a interpretação é do público", argumenta.

Dançante, forte, rítmico e com momentos de tensão, o show do quarteto será repleto de brasilidades: "A colaboração com outras artistas enriquece meu trabalho." As composições da pianista originaram-se no jazz e dialogam com outros gêneros. "Coros e vozes de background são exploradas para somar no elemento principal: os instrumentos", ressalta.

Mestra em música/jazz studies pela Universidade de Louisville (EUA), Iara estudou ao lado de John LaBarbera, expoente do gênero musical, e consolidou a carreira internacionalmente. A música brasileira permanece a principal influência da pianista, encantando-a cada vez mais. "O jazz transita entre diferentes linguagens e dá abertura para a improvisação. Hermeto Pascoal é uma grande referência", afirma.

Nascida em Brasília, Iara avalia a cena musical da cidade como sempre muito rica: "Alegra-me ver mais mulheres na música. Muitas pessoas se empoderam aqui, fico feliz como se fosse comigo."

Formado em décadas de pesquisa e imersão musical, Jhoninha Medeiros fundou a Big Band com junções timbrísticas tradicionais. O repertório do grupo entrelaça diversos ritmos brasileiros, como samba, ijexá, baião e frevo, com os clássicos sons do jazz americano, como swing, balada, funk e pop.

O contrabaixista atua de forma objetiva ao respeitar a individualidade de cada integrante da banda. O tema de base de todas as composições é o samba, o pilar artístico de Jhoninha. "O repertório é escolhido de acordo com o momento histórico e cultural, sempre com autenticidade", comenta.

Superjazz festival

De 12 de junho a 24 de julho, sempre às quartas-feiras, a partir das 17h, na área externa do CCBB Brasília. Ingressos gratuitos mediante retirada do site ou bilheteria física do CCBB, disponíveis a partir das 12h do dia anterior a cada evento. Classificação indicativa livre.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco

