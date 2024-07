Neymar canta música sobre reconciliação para Bruna Biancardi

Parece que o romance entre Neymar e Bruna Biancardi está de volta com força total. Durante um churrasco no domingo (7/7), o jogador do Al-Hilal surpreendeu ao dividir o microfone com o pagodeiro Xandy Lamonde para dedicar a música Ajustes à influenciadora.

O cantor compartilhou registros do momento, onde Neymar cantava trechos da música que fala sobre superar turbulências no relacionamento e buscar ajustes para permanecer juntos, mesmo diante de desafios.

"Pra quê terminar? Nosso amor que lute, a gente só tá precisando de uns ajustes", entoou Neymar, apontando carinhosamente para Bruna, mãe de Mavie, de 8 meses. A letra parece refletir a realidade do casal, que enfrentou uma crise pública após Neymar ter sua infidelidade exposta enquanto Bruna estava grávida, levando ao término do relacionamento no ano passado.

Os rumores de uma possível reconciliação começaram a circular em abril deste ano, quando Bruna voltou a seguir Neymar nas redes sociais. A confirmação veio na madrugada do domingo (7), quando foram flagrados aos beijos durante um show de Thiaguinho em São Paulo, reavivando as especulações sobre a retomada do namoro.

Neymar canta para Bruna Biancardi: “Não vou terminar, nosso amor que lute. A gente só tá precisando de um ajuste.” pic.twitter.com/ZndYDwB7XM July 8, 2024

