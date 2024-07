Virginia Fonseca é barrada de atração em parque de diversões

Virginia Fonseca aproveitou uma viagem aos Estados Unidos levando suas duas filhas ao Universal Studios em Orlando, na Flórida, nesta segunda-feira (8/7). Grávida de seu terceiro filho, José Leonardo, Virginia não pôde participar das atrações com impacto, como montanhas-russas, e também acompanhou a caçula Maria Flor, de 1 ano, que ainda não alcança a altura mínima exigida. Enquanto isso, Maria Alice, de 3 anos, se divertiu na companhia da avó Poliana Rocha.

"E ela foi duas vezes. Eu não posso ir porque tô grávida, mas Manu e tia Rere foram com ela", compartilhou Virginia, registrando a reação animada de Maria Alice nas atrações. As filhas são fruto do casamento da influenciadora com Zé Felipe, que ficou no Brasil por compromissos profissionais.

Virginia também comentou sobre a experiência de viajar durante o sétimo mês de gestação: "É a primeira vez que venho no parque grávida de sete meses. Já vim grávida, mas no começo da gestação. O Zé Leonardo fica chutando embaixo, então eu ando e sinto a pressão na ‘piriquita'", relatou com bom humor.

Além das aventuras no parque, a empresária aproveitou a viagem para fazer o enxoval do bebê em lojas especializadas e teve um momento especial com as filhas ao receber a visita do Mickey e da Minnie Mouse na casa onde estão hospedadas. A família está aproveitando ao máximo cada momento da viagem, criando memórias especiais antes da chegada do novo membro.

