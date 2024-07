Após indireta de Lívia Andrade, Alexandre Pato defende Patrícia Abravanel

Alexandre Pato resolveu se manifestar na troca de supostas indiretas entre Lívia Andrade e Patrícia Abravanel. O assunto toma conta das redes sociais desde a noite de domingo (7) depois que Lívia compartilhou uma foto com Eliana, nova contratada da TV Globo, afirmando que a colega "não era herdeira e, sim, guerreira". Essa declaração incendiou os rumores de uma possível alfinetada em Patrícia Abravanel, gerando um grande burburinho entre os seguidores e a mídia.

A publicação foi interpretada como uma indireta à apresentadora Patrícia Abravanel, que atualmente comanda o Programa Silvio Santos, atração que contou com Lívia no elenco fixo por mais de 10 anos, quando o titular da atração ainda era o próprio Silvio Santos.

Leia também: Lívia Andrade alfineta Patrícia Abravanel ao falar de Eliana



As redes sociais rapidamente se dividiram, com fãs de ambos os lados comentando e especulando sobre a verdadeira intenção por trás das palavras de Lívia. Muitos apontaram que a frase "não era herdeira e, sim, guerreira" poderia ser uma crítica velada à condição de Patrícia como filha do dono do SBT.

Depois de Patrícia Abravanel fazer um post suposatamente rebatendo a indireta, o ex-jogador de futebol Alexandre Pato, que é casado com a irmã de Patrícia, resolveu entrar na discussão. Ele comentou: "Herdeira, honra o legado do pai, humilde e muito guerreira! Vaiiii Pati!!".