Natália Lage, atriz, confessou numa entrevista que muitas vezes se questionou pela falta de mais protagonistas na carreira. Ela somente ficou nessa posição na fracassada novela O Amor Está no Ar, em 1997, como a Luísa e fez par com Eriberto Leão.

"Já foi uma questão, mas agora eu prefiro deixar as coisas fluírem. Graças a Deus, a gente vai meio sendo levado e, felizmente, não me falta trabalho", disparou em entrevista ao F5, da Folha de S. Paulo.

Recentemente, a atriz confessou que sempre viveu uma relação de altos e baixos com a profissão. "Tenho uma relação de paixão com a profissão. Às vezes, a gente briga. Amo e, às vezes, quero ir embora, mas há alguma coisa que não me deixa ir embora porque é o que eu gosto de fazer", explicou.

Natália Lage se encontra no elenco da série O Jogo que Mudou a História, no Globoplay. "É uma série com uma história muito forte e importante de ser contada. Embora seja ficcionalizada, é uma história presente em nosso país. Tinha vontade de trabalhar com o Heitor (Dhalia, diretor) há um bom tempo e ainda não tinha rolado […]."

O post Lembra dela? Natália Lage desabafa sobre falta de protagonistas na carreira foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.