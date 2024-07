Atriz Margot Robbie, de "Barbie", está grávida do primeiro filho

Os rumores começaram após Margot ser flagrada com a barriga de grávida durante suas férias no Lago de Como, na Itália - (crédito: Warner Bros. Pictures/Divulgação)

A atriz Margot Robbie, de 34 anos, está grávida. De acordo com a revista People, fontes próximas à celebridade confirmaram ao veículo que ela e o marido, o produtor Tom Ackerley, estão esperando o primeiro filho.

Os rumores começaram após Margot ser flagrada com a barriga de grávida, durante as férias no Lago de Como, na Itália.

O casal se conheceu em 2013, no set do filme Suíte francesa, e se casaram em dezembro de 2016, em uma cerimônia privada na Austrália.

Juntos, eles cuidam da produtora LuckyChap, ao lado de amigos de infância da atriz. A empresa é responsável pelos filmes Eu, Tonya, Aves de rapina e o sucesso de bilheteria Barbie, todas estreladas por Margot.

