Patrícia Poeta posa de biquíni na praia em look todo branco

Patrícia Poeta, apresentadora do Encontro, está aproveitando suas férias em grande estilo! Através das redes sociais, a famosa compartilhou alguns registros em que surge se divertindo na praia.

Nos cliques, Patrícia surge toda plena usando um look todo branco composto por biquíni e saia. Ela complementou o visual estiloso com acessórios dourados, como um bracelete no braço.

A apresentadora posou na beira da praia e também em meio às pedras enquanto admirava o mar. Seu corpaço em forma e as curvas definidas ficaram em evidência, fazendo com que ela recebesse muitos elogios e mensagens carinhosas dos fãs.

"Maravilhosa, bom descanso! Aproveita muito linda férias", disse uma seguidora. "Divando por aí", declarou outra. "Lindona e muito estilosa", elogiou mais uma internauta.

https://www.instagram.com/p/C9KT91aNt1z/

Patrícia Poeta está de férias

No comando do Encontro há 2 anos, Patrícia Poeta anunciou que sairia de férias na sexta-feira (5). Nas redes sociais, ela falou sobre a importância de tirar um tempo para descansar.

"Seguidores, queridos, hoje saio em férias. Trabalhar, com amor, é preciso. Mas descansar é essencial também. Tão feliz por ter festejado, ontem, esse filho querido: o Encontro, em terras paulistanas. Agora parto, por alguns dias, para renovar as energias. Me ausento com a certeza de deixar esse filho com uma família carinhosa, que vai cuidar muito bem dele. Obrigada e até breve! Dou notícias por aqui também!", disse a apresentadora.

https://www.instagram.com/p/C9C3H6YxTYx/

VEJA MAIS: Patrícia Poeta posta foto de biquíni e incendeia o clima com sua beleza: "Calorão"

O post Clima de férias! Patrícia Poeta posa de biquíni na praia e coloca curvas para jogo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.