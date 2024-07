Juliana Bonde mexe com a imaginação dos fãs e provoca clima quente na web - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Nesta semana, a cantora Juliana Bonde, conhecida pelo seu trabalho no Bonde do Forró, causou um alvoroço nas redes sociais ao postar um vídeo intrigante. Nele, Juliana aparece usando um biquíni fio-dental com estampa de "vaquinha", enquanto amarra os cabelos.

O que mais chamou a atenção foi a atmosfera misteriosa que ela criou, sugerindo que estava se preparando para fazer algo ousado. "Como se chama isso?", quis saber Juliana na legenda do vídeo.

Os fãs, imediatamente, começaram a especular sobre o que poderia ser: "Já imaginei besteira", disparou um rapaz. "Se preparando pro serviço", disse outro. "A gente entendeu muito bem o que você vai fazer Juliana", especulou mais um admirador.

Por lá, a artista também foi cercada por elogios: "Tão linda", "Seu nome deveria ser delícia", "Você arrasa demais", "Que mulher espetacular", "Muito charmosa", foram algumas das mensagens.

