Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (9/7)

Experiência cósmica completa

Data estelar: Lua Vazia das 3h03 até 10h49, quando ingressa em Virgem.

Acreditar ou não em astrologia é irrelevante, muito menos relevante ainda é nos convencermos de que a ciência materialista seja a única capaz de determinar o que é verdade, porque essa atitude, apesar de parecer racional e de se contrapor às crenças, nas quais se encaixaria a astrologia, não deixa de ser uma crença também.

As crenças não são tóxicas nem tampouco o racionalismo é venenoso, nossa humanidade é uma experiência cósmica completa, todos os ingredientes que compõem esse organismo colossal e inteligente que chamamos de Universo estão presentes em nós, só nos falta aprendermos a utilizar nossos instrumentos, e isso não é algo que aconteça automaticamente, pelo mero fato de nascermos humanos, é preciso, em algum momento, acreditar na hipótese e dedicar a vida inteira a prova-la, ou a descartar.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O regozijo que advém depois de fazer a coisa certa é incomparável com qualquer outro, independente do esforço e sacrifício que tenham sido operados em nome de fazer a coisa certa. É sua contribuição para um mundo melhor.





TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Faça acontecer o que seja melhor para o maior número possível de pessoas, porque só assim se garante que o cenário tenda para a harmonia, já que de outro modo, com todo mundo pensando apenas em si, se garante a discórdia.





GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Procure satisfazer suas necessidades, mas também procure satisfazer as necessidades de todas as pessoas que estão dentro de seu círculo de influência, porque seu bem-estar particular depende do bem-estar comum.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Sentir e pressentir e ficar por isso mesmo é o caminho seguro para que sua alma se congestione, porque muito sentir e nada fazer em resposta às sensações não é uma atitude saudável. Aja, mesmo que sem certezas.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Repouse sua mente em imagens que brindem com serenidade e com aquele entusiasmo perdido no meio da complexidade do jogo do mundo. Repouse sua mente sobre a inefável certeza de tudo estar bem num mundo complicado.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O melhor a fazer é congregar as pessoas que estejam minimamente interessadas em unir forças para obter resultados que beneficiem o maior número possível de pessoas. Menos do que isso seria ficar fora do bonde da história.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nem sempre o que é necessário fazer é também o que seja mais agradável, porém, esse é um dos dilemas básicos de nossa humanidade, o contraste entre as necessidades e os desejos, e como solucionar essa situação.





ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Amplie seu entendimento sobre a vida e assim você eliminará muitas discórdias, que só acontecem e se alimentam de visões estreitas e dogmáticas que não contribuem para a felicidade de ninguém. Amplie o entendimento.





SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A questão é ampliar ou não seu conhecimento sobre a vida e, como resultado, também ampliar seu conhecimento sobre as pessoas com que se relaciona. Estacionar em certezas é confortável, mas não ajuda nesse sentido.





CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A honestidade no trato com as pessoas é fundamental para sua alma garantir o descanso, porque enquanto houver coisas mal resolvidas e explicações distorcidas pairando no ar, o futuro continuará nebuloso.







AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A partir do momento em que você sabe o que precisa ser feito, continuar se abstendo da ação adquire outra conotação diferente da que seria advinda do inconsciente. A responsabilidade há de prevalecer nas suas escolhas.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Siga pelo caminho da retidão e tudo se solucionará sem grandes efeitos colaterais, porque sua alma estará protegida de tudo que de errado circula por aí, como moeda corrente dos relacionamentos pessoais e comerciais.