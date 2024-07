Anabelle usada em filmes é atingida por incêndio na exposição da Warner Bros

A Anabelle original, usada nas filmagens, foi um dos itens perdidos no incêndio - (crédito: Reprodução/Warner Bros)

A versão da boneca Anabelle usada nas filmagens dos filmes foi uma das peças perdidas no incêndio que atingiu a exposição da Warner Bros, no shopping Nova América, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (9/7).

Ninguém ficou ferido. No entanto, todos os itens que faziam parte do acervo foram perdidos.

A exposição retratava todos os heróis da DC, como Batman, Super-Homem e a Mulher Maravilha; o universo de Harry Potter; e toda a turma do Pernalonga. A estrutura estava montada no estacionamento do local.

A Anabelle foi usada em três filmes sobre a boneca: Anabelle, Anabelle 2: a criação do mal e Anabelle 3: de volta para casa, além dos filmes Invocação do mal 1 e 2.

A peça representa a verdadeira boneca, guardada no museu de objetos sobrenaturais do casal Edward e Lorraine Warren.

