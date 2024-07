Mulheres estarão em peso na disputa pelos prêmios Kikito de Gramado

Dira Paes: diretora concorrente no Festival de Gramado - (crédito: Divulgação )

Na comissão da 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado, marcado para o período entre 9 e 16 de agosto, os curadores do bloco de filmes selecionados em universo de mais de mil filmes Marcos Santuario e Caio Blat definiram os longas-metragens, na maioria dirigidos por mulheres, e que concorrerão. Conduzidos, respectivamente por Anna Muylaert, Dira Paes, Juliana Rojas e Eliane Caffé, os títulos são O clube das mulheres de negócios, Pasárgada, Cidade; Campo e Filhos do mangue.



Ainda na lista, Oeste outra vez (representante de Goiás), de Erico Rassi, e Barba ensopada de sangue, assinado pelo premiado Aly Muritiba, que assumiu a versão para o texto de Daniel Galera. Entre os convidados estão esperados Gabriel Leone, Ângelo Antônio, Bruna Linzmeyer, Irene Ravache, Louise Cardoso e Felipe Camargo. Muitas vezes visitantes do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, João Miguel e Paulo Miklos encabeçam Estômago 2: o poderoso chef, do paranaense Marcos Jorge, também na fila de disputa pelos troféus Kikito.



Matheus Nachtergaele receberá o Troféu Oscarito, enquanto Motel Destino, thriller de Karim Aïnouz (formado pela UnB), será apresentado na abertura. Ainda não foram definidos os curtas nacionais e a lista de documentários em competição (num filão a ser mostrado apenas pelo Canal Brasil).