Novo filme do universo de Bob Esponja ganha data de estreia para agosto

A Missão de Sandy Bochechas acaba de ganhar pôster oficial e data de estreia. O longa da Nickelodeon vai ser exibido na plataforma de streaming Netflix no dia dois de agosto.

Novo filme da Netflix, A Missão de Sandy Bochechas. (foto: Divulgação/Netflix Brasil)

Com direção da mesma diretora da série The Last of Us, Liza Johnson, o novo filme infantil do esquilo texano conhecidocomo Sandy (Carolyn Lawrence) conta como a protagonista junto, de seu melhor amigo, Bob Esponja (Tom Kenny), viaja para o Texas para salvar a cidade de um plano maligno depois que os habitantes da fenda do biquíni foram subitamente retirados do oceano. Wanda Sykes, Clancy Brown, Bill Fagerbakke e Mr. Lawrence são alguns dos atores que dão as vozes dos personagens do longa.

Além da produção da Netflix, o universo de Bob Esponja ainda ganhará outros três filmes inéditos focados em personagens secundários. A Missão de Sandy Bochechas estreia no dia 2 de agosto.