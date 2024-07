Reynaldo Gianecchini se monta de drag em novo ensaio para revista

Reynaldo Gianecchini apareceu deslubramte em novo ensaio fotográfico para a revista WOW. Em fotos compartilhadas nas redes sociais pelo próprio ator, ele está montado de drag queen, usando um look vermelho com tecido transparente, uma maquiagem marcante, brincos longos e plumas por todo o corpo.

Leia também: Show de Zé Felipe teria sido cancelado por fracasso nas vendas

"Fazer uma drag é acessar um mundo de possibilidades, de criatividade e cor!", escreveu Gianecchini na legenda da publicação.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Reynaldo Gianecchini (@reynaldogianecchini)

Na sequência, o ator publicou um vídeo recitando o poema Queens of the desert, de Rafael Lundgren. O texto faz menção ao musical estrelado pelo artista, Priscilla, a Rainha do Deserto — o musical, que está em cartaz no Teatro Bradesco.

Leia também: Maíra Cardi se pronuncia após boatos de separação com Thiago Nigro

Nos comentários, internautas elogiaram o trabalho do ator. "A pessoa quando faz algo bem feito é destaque!", comentou uma fã. "Esse homem é fantástico, maravilhoso e pleno!", disse outra. "Fantástico! Pura poesia de imagens e palavras", disse uma terceira.