Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (10/7)

Sujeitos ou objetos do destino?

Data estelar: Sol e Saturno em trígono.

O mesmo bisturi que salva uma vida é também o que pode ser utilizado como arma mortífera, porque o destino humano não depende da forma nem natureza dos objetos, mas da qualidade do sujeito que os utiliza.

É tentador o convencimento de que nossa humanidade seja o resultado da influência do meio ambiente, dos fatos que a moldam ao longo da existência, mas apesar de ser essa uma meia verdade confortável, que nos transforma em objetos impressionáveis, a outra metade da verdade consiste em sermos sujeitos de nossos próprios destinos.

Só que, essa outra metade da verdade é uma mágica existencial que não acontece por si só, nenhum de nós se transforma em sujeito do próprio destino por inércia, mas como resultado da firme vontade de deixarmos de ser joguetes da natureza e assumirmos as rédeas do destino.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Você pode não ter a total dimensão de tudo que acontece atualmente nem tampouco do papel que sua alma poderia protagonizar, mas algo é pressentido e isso é mais do que suficiente para fazer algo útil e participar.





TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Procure se aproximar das pessoas certas, mesmo que elas não lhe sejam simpáticas, porque nesta parte do caminho não se trata de fazer apenas o que você gosta, mas de se envolver na luta de fazer acontecer o melhor.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Fazer o certo num mundo que faz tudo errado é um verdadeiro ato de heroísmo, mas nada menos do que isso a vida anda pedindo de você, porque, ou alguém enfrenta os erros e os corrige, ou não haverá mais esperança.





CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A sensibilidade que caracteriza sua maneira de perceber a realidade há de ser acompanhada pela capacidade de responder a tudo que você sente, mesmo que de imediato não seja possível interpretar as sensações.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Reflita com sinceridade crua sobre tudo que veio acontecendo até aqui e, principalmente, sobre o papel que você vem desempenhando, seja de forma consciente e intencional, ou através dos mecanismos do inconsciente.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agora não é mais auspicioso pensar apenas em si, porque apesar de ser essa a moeda corrente dos relacionamentos modernos, é assim que o mundo anda, não é mesmo? Procure ampliar o entendimento de como as coisas são.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Procure dar mais atenção às necessidades do que aos desejos, porque apesar de os desejos serem imperativos enquanto as necessidades se conjugam em pretéritos indefinidos, o mundo só melhora através das necessidades.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Dá para se esconder da vida se acomodando em visões dogmáticas e estreitas, que atendam aos seus interesses particulares, porém, em algum momento do caminho essa estreiteza cobra seu tributo, a discórdia generalizada.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quanto mais certezas você tiver, mais se estreita seu entendimento sobre a vida, porque, na prática, se você tiver certezas a alma deixa de fazer as perguntas pertinentes que conduzem a ampliar o conhecimento.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O futuro deixará de ser uma interrogação nebulosa somente quando houver transparência total nos relacionamentos, e nenhuma mentira se colocar no meio das pessoas levantando suspeitas contraproducentes. É assim.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ainda que o cumprimento das responsabilidades não lhe brinde com nenhum prazer imediato, mesmo assim é preferível seguir por esse caminho, em vez de cair na tentação de se desviar em busca de mais prazer.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As tentações são enormes e sedutoras, não será fácil resistir a elas, mas não se trata tanto de gastar sua energia resistindo quanto de se concentrar em fazer o que seja direito, se desapegando dos resultados. Aí sim!