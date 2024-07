Zé Vaqueiro cancela cinco shows após morte do filho Arthur

Arthur era o terceiro filho do cantor com Ingra Soares - (crédito: Foto reprodução Instagram)

O cantor Zé Vaqueiro cancelou cinco shows que seriam realizados nesta e na próxima semana, por conta da morte do filho, Arthur, de 11 meses. A mudança foi anunciada no perfil do cantor no Instagram.

Foram canceladas as seguintes apresentações nos estados do Tocantins, Pará e Bahia:

11 de julho - Malhada de Pedras (Bahia)

12 de julho - Novo Alegre (Tocantins)

13 de julho - Araguaracema (Tocantins)

13 de julho - Barreira do Campo/Santana do Araguaia (Pará)

14 de julho - Pedro Afonso (Tocantins)

Segundo a nota oficial, o cantor ficará afastado até 17 de julho, para ficar ao lado da família.

Arthur era o terceiro filho do cantor com Ingra Soares. A criança nasceu com uma síndrome rara e faleceu na noite da última segunda-feira (8/7), de disfunção múltipla dos órgãos.

O bebê completaria 1 ano de idade no final deste mês. Ele nasceu com a síndrome de patau, uma condição rara que causa problemas de má-formação no rosto e nos membros e também nos sistemas nervoso, cardíaco e urinário.

Casados desde 2021, Zé Vaqueiro e Ingra também são pais de outras duas crianças: Nicole e Daniel.