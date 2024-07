Iza passou por dois términos traumáticos em dois anos; relembre

Sem sorte no amor! A cantora Iza passou por dois términos traumáticos nos últimos dois anos. O mais recente, anunciado nesta quarta-feira (10/7), ocorreu após a cantora, que está grávida, ter sido traída pelo jogador de futebol Yuri Lima. Por meio de um vídeo publicado no perfil oficial do Instagram, a cantora, que está no sexto mês da gestação, revelou que o companheiro “mantinha conversas com uma pessoa que já havia ficado antes de ficar comigo”.

"Eu sou o tipo de pessoa que não suporta esse tipo de coisa, eu tento viver minha vida ao máximo de forma restrita [..] Mas nessa situação eu não vejo outra solução, eu acho que na verdade esse caldo já entornou", disse a artista sobre a decisão de trazer a notícia a público após a amante do ex-companheiro planejar vender a informação.



A cantora e o jogador estavam em um relacionamento desde fevereiro de 2023. Durante o pronunciamento, Iza pediu para os seguidores respeitarem o momento por conta da gravidez.



Esse não é o primeiro término polêmico de Iza. Em outubro de 2022 a cantora terminou o relacionamento com o então marido Sérgio Santos, com quem foi casada por quase quatro anos. Na época, uma entrevista da cantora no Fantástico levantou teorias de que a separação não estava sendo nada amigável .



Além da relação pessoal, Sérgio era responsável pelas produções musicais da cantora e no divorcio, teria pedido um valor de R$ 10 milhões por se considerar "responsável" pela carreira dela. Apesar do valor grandioso, eles teriam entrado em comum acordo, e o produtor musical teria conquistado R$ 3 milhões.



Sérgio, além de ser produtor musical, compositor, é engenheiro de gravação e especialista em mixagem e masterização. Ele já colaborou com artistas renomados como Glória Groove, Pedro Sampaio e Anitta.