Quem é Yuri Lima, jogador de futebol do Mirassol que traiu Iza

A cantora Iza anunciou, na noite desta quarta-feira (10/7), o fim do casamento com o jogador de futebol Yuri Lima, que atualmente joga pelo Mirassol. A revelação veio em um momento delicado, pois a cantora está grávida de seis meses do atleta. Em um vídeo publicado no Instagram, Iza revelou que o até então companheiro “mantinha conversas com uma pessoa que já havia ficado antes de ficar comigo”.

Yuri Lima, de 29 anos, é um volante que ganhou destaque no futebol paulista, tendo atuado por grandes clubes como Santos e Audax, de Osasco. A carreira profissional dele começou nas categorias de base do Audax, com uma breve passagem pelo Palmeiras. Em 2016, Yuri ajudou o Audax a conquistar o vice-campeonato paulista, chamando a atenção de outros clubes.

Após a passagem pelo Audax, Yuri defendeu equipes como Santos, Fluminense, Cuiabá e Juventude. Desde o início de 2023, ele integra o elenco do Mirassol, participando dos Campeonatos Paulistas de 2023 e 2024 e da Série B do Campeonato Brasileiro. Na carreira profissional, Yuri marcou um gol e deu duas assistências em mais de 200 jogos. Seu valor de mercado, segundo o site Transfermarkt, é estimado em R$ 3 milhões.

Yuri Lima e Iza começaram a namorar no final de 2022, e em abril de 2024, anunciaram que estavam esperando sua primeira filha. O relacionamento trouxe ainda mais notoriedade para Yuri, especialmente nas redes sociais. Embora tenha pouco mais de 300 mil seguidores no Instagram, as publicações ao lado de Iza frequentemente ultrapassam os 200 mil likes, mostrando o impacto da relação para além do esporte.