Iza pede que fala sobre Yuri Lima seja cortada de entrevista com Bial

A cantora Iza, de 33 anos, é a convidada do programa Conversa com Bial, da Rede Globo, próxima sexta-feira (12/7). Na entrevista, que já foi gravada, a cantora falou sobre o relacionamento dela com Yuri Lima, antes de saber sobre a traição do até então companheiro. Após o caso ser divulgado na quarta-feira (11), a equipe da artista entrou em contato com a emissora e pediu o corte das menções na entrevista, o que foi prontamente atendido pela equipe de Pedro Bial

A equipe de Iza não considerou cancelar a exibição da entrevista, mas optou por solicitar que os trechos sobre o relacionamento com Yuri e a descoberta da traição fossem removidos. Segundo apuração do Splash, Yuri Lima não terá o nome exibido na entrevista que vai ao ar.

A entrevista, que foi gravada há duas semanas, contou com momentos emocionantes em que Iza compartilhou a trajetória no mundo da música. A cantora, que está grávida de seis meses, relatou como começou a carreira cantando na igreja aos 14 anos, formou-se em publicidade e trabalhou com audiovisual antes de decidir seguir a carreira musical aos 24 anos.

"Comecei como hobby aos 14 anos na igreja. Me formei em publicidade e comecei a trabalhar com audiovisual, mas entendi que não estava feliz. Eu tinha 24 anos e pensei 'e se eu tivesse coragem de cantar agora?' Fiquei com medo de a vida passar, ter filhos, e não saber como seria a minha vida se eu tivesse me dedicado à música", revelou Iza.