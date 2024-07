Projeto "Crias do Baile" oferece oficinas gratuitas de produção musical

O 'Projeto Crias do Baile' proporcionará uma série de oficinas gratuitas de produção musical neste fim de semana, com o objetivo de oferecer formação técnica e criativa a jovens das periferias do Distrito Federal e Entorno. A iniciativa inclui oficinas, debates e apresentações, visando fortalecer a cadeia produtiva cultural local.

As atividades deste fim de semana são as últimas do projeto, mas ainda há vagas disponíveis. As oficinas incluem "Introdução à Produção Musical", ministrada por César Werlon; "Roadie, Logística e Produção Técnica", com o DJ Chokolaty; e o "Baile dos Crias", que contará com uma confraternização, debate e apresentações dos alunos.

Arthur Marques, organizador do Festival Backstage, explica que o projeto tem como objetivo oferecer oportunidades para jovens que nunca tiveram a chance de aprofundar seus conhecimentos em áreas técnicas e de produção musical. "A ideia é levar para regiões periféricas imersões gratuitas que contribuam para uma troca de conhecimento que vai desde o início da carreira musical até a compreensão jurídica do valor autoral de suas respectivas obras publicadas, principalmente nos gêneros rap, trap e funk", afirma.

O Festival Backstage – Crias do Baile oferece 13 oficinas gratuitas, cobrindo temas que englobam toda a organização de um produto musical. Entre os instrutores, destacam-se Caio Chaim, advogado especializado em direitos autorais, e Lucas Pucci, articulador cultural e idealizador do projeto.

Além das oficinas, o projeto promove debates sobre o mercado de trabalho, inclusão social, novas tecnologias, políticas públicas, necessidades de fomento e formas de captação de recursos. Estes debates visam renovar as intenções e ações futuras da categoria como um todo.

Para encerrar o festival, haverá uma mostra de talentos e um concurso entre os alunos das oficinas. O "Baile dos Crias" acontece no dia 13 de julho de 2024, na Casa da Árvore, Espaço Sociocultural, na 813 Sul, marcando o fechamento deste ciclo de capacitação.

O 'Projeto Crias do Baile' é uma realização do Instituto Sócio Criativo Ltda, com apoio do Fundo de Apoio à Cultura - FAC, da Secretaria de Estado de Cultura da Economia Criativa do DF. Em sua segunda edição, a expectativa é que mais de 200 jovens participem das oficinas e debates.

Participe!

Festival Backstage – Crias do Baile | 2ª Edição

Atividades: gratuitas

Carga Horária total: 43h

Inscrições: Inscreva-se aqui

Faixa etária: 18 anos +



Campus Casa da Árvore Espaço Sociocultural 813 Sul - 7 CURSOS

13 de Julho

Programação Casa da Árvore Espaço Sociocultural 813 Sul



Sábado (13/07)

Tarde: 14h - 18h - Roadie, Logística e Produção Técnica (4h) com DJ Chokolaty

Noite: 18h - 22h _Baile dos Crias - Confra, Debate e Apresentação dos Alunos (4h)



Domingo 14/07 - 14h as 17h

Introdução a Produção Musical (3h) com Cesar Werlon



