Maiara manda recado para Maraisa: ‘Não dá para desistir de casamento por picuinha’

Após o término do noivado entre Maraisa e o empresário Fernando Mocó se tornar público, Maiara, sua irmã gêmea, enviou uma mensagem direta durante um show em Itabirito, Minas Gerais, na última quinta-feira (11). Dirigindo-se ao público, Maiara enfatizou a importância de não romper um relacionamento por motivos triviais. "Cada um feliz do jeito que quiser, só acho o seguinte: não dá para desistir de um casamento por picuinha, por coisinha pequena, não dá", afirmou a sertaneja.

Maiara prosseguiu com sua mensagem, destacando a seriedade de um compromisso. "Se você faz um compromisso com alguém e você ama essa pessoa, não é por picuinha que vai deixar de casar e viver uma vida com a pessoa até que a morte os separe," completou. A fala da cantora ecoou entre os fãs, que se solidarizaram com o momento delicado vivido por Maraisa.

A cerimônia de casamento de Maraisa e Fernando Mocó, marcada para 3 de outubro, foi adiada. A assessoria de imprensa da artista esclareceu que a mudança de data não está relacionada a uma crise no relacionamento, mas à falta de fornecedores disponíveis em Goiânia na data planejada. "Confirmo, sim [que o casamento foi adiado]. A possibilidade de mudar a data do casamento não está relacionada a uma crise, e sim por falta de fornecedores em Goiânia para a data idealizada", explicou a equipe da cantora.

Contudo, a especulação sobre a separação aumentou quando Maraisa usou a palavra "solteira" em um vídeo nas redes sociais. Questionada sobre o status do relacionamento, a assessoria da artista respondeu: "Nós, da assessoria, não temos nenhum posicionamento oficial da Maraisa sobre o relacionamento." A ausência de uma declaração definitiva mantém os fãs curiosos sobre o futuro do casal.

