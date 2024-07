6 dias antes da final, Felipe Villas é expulso de ‘A Grande Conquista’

O participante Fellipe Villas, de 36 anos, foi abruptamente retirado da Mansão do reality A Grande Conquista nesta sexta-feira (12/7), conforme anunciado pela Record. Segundo comunicado oficial, o policial militar do Espírito Santo foi expulso por violar normas militares e encaminhado para prestar esclarecimentos à Polícia Militar.

Sua saída ocorre em um momento crucial da competição, que termina em 18 de julho, e a repercussão completa do incidente será transmitida ao vivo ainda hoje, com a apresentação de Rachel Sheherazade. Fellipe, que reside em Vila Velha e atua como soldado da PM, não teria obtido autorização para ausentar-se do batalhão e participar do programa televisivo.

Com uma significativa base de seguidores no Instagram, ultrapassando os 225 mil, sua presença no reality prometia ser marcante, mas foi interrompida abruptamente devido a questões disciplinares internas da corporação.

A mensagem oficial exibida aos participantes dentro da Mansão confirmou a saída de Fellipe, pedindo que seus pertences fossem organizados e deixados em seu closet. A decisão repentina deixou os demais conquisteiros surpresos e aguardando por mais detalhes sobre os desdobramentos dessa exclusão inesperada do programa.