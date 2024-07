Jornalista da Globo nega deslumbramento após ser escalada para Olimpíadas

Karine Alves, que faz parte do bloco esportivo do Jornal Hoje, confessou numa entrevista à Quem, que não está deslumbrada após ser escalada para a cobertura das Olimpíadas de Paris.

"Acho que mais do que vitrine, é um momento de realização. Sei que é uma vitrine pela questão de que todo mundo consome aquele evento esportivo naquele momento. Não adianta, quem gosta, quem não é ligado, todo mundo vê. Uma notícia vai passando de um para outro e, quando você vê, sua cara está dando aquela informação importante e a pessoa fixa", comentou.

"Mas é um momento em que penso que valeu a pena tudo que fiz para chegar aqui, cada final de semana trabalhado, cada feriado. A gente abre mão de muita coisa trabalhando no esporte, porque ele acontece quando as pessoas estão de folga. Aquele momento em que está todo mundo relaxando é o momento que as pessoas que trabalham com esportes estão mais ativas. Todo mundo fala que é chique ir para Paris, mas tenho meu pé muito firme no chão. Vai ser incrível, mas a minha visão como jornalista é de que vou vivenciar a história mais do que ser vitrine", explicou.

Karine Alves também explicou como monta a mala em uma cobertura dessas, que é curta, mas cheia de surpresas ao longo do caminho. "Quando vou fazer uma mala de cobertura, penso em tudo que possa precisar no momento que estou na rua trabalhando. A gente tem que criar estratégias e, às vezes, não dá tempo de parar em um restaurante para almoçar, por exemplo. Claro que o fato de a gente ter um uniforme novo, todo bonitão, ajuda muito, porque não precisa pensar na roupa. Gosto de saber o que que as pessoas estão fazendo, o que estão enxergando lá, desde o jornalista esportivo, o jornalista geral e quem não é jornalista, quem é só uma pessoa que vive em Paris. Como estão vendo isso, o que estão vivenciando nesse pré-período Olímpico. Acho que tudo isso faz parte de arrumar a mala", pontuou.

