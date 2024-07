Filho de Hebe Camargo revela ter ficado com mágoa de Gugu Liberato

Marcello Camargo, filho da apresentadora Hebe Camargo, expressou recentemente sua profunda mágoa em relação a Gugu Liberato. Durante uma entrevista ao podcast Tagarelando, Marcello revelou que a origem de sua mágoa foi uma reportagem que Gugu fez após a morte de sua mãe. O episódio trouxe à tona lembranças dolorosas e gerou muitos mal-entendidos que ele ainda enfrenta até hoje. A reportagem, segundo Marcello, abordava a suposta mansão abandonada de Hebe, que na verdade pertencia a Lélio Ravagnani, ex-companheiro de Hebe, falecido em 2000.

Ele contou que teve que esclarecer repetidamente que a mansão em questão não era de Hebe, mas sim uma propriedade de Lélio Ravagnani. Mesmo após inúmeras explicações, ele ainda é questionado sobre o estado da casa. "Aquilo me incomodou demais, tive que dar umas 500 entrevistas explicando que não era [a casa da Hebe]", desabafou. Essa confusão foi uma fonte constante de aborrecimento e ele lamenta que a reportagem tenha perpetuado um mito que persiste até os dias atuais.

A intenção original de Gugu, segundo Marcello, era gravar na última casa onde Hebe morou, mas a ideia foi barrada por Claudio Pessutti, sobrinho e empresário de Hebe, que residia no local na época. "Fiquei mesmo muito magoado com o Gugu porque ele quis fazer uma matéria na casa original, a verdadeira casa dela, na Cidade Jardim", comentou Marcello. A decisão de não permitir a gravação na casa de Hebe levou Gugu a optar pela outra propriedade, causando a confusão que tanto magoou Marcello.

Marcello também mencionou que Gugu nunca soube do impacto negativo que a reportagem teve sobre ele. "Você não têm noção do quanto me atormentaram e atormentam até hoje — hoje, menos –, mas ainda há resquícios por causa dessa reportagem," afirmou. A situação deixou cicatrizes que ainda afetam Marcello, mostrando como mal-entendidos na mídia podem ter consequências duradouras na vida pessoal de indivíduos envolvidos.

